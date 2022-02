Conférence : Le cinéma dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres Andlau, 24 mai 2022, Andlau.

Conférence : Le cinéma dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres Andlau

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24 19:30:00

Andlau Bas-Rhin

Conférence : « Le cinéma dans l’Alsace de l’ntre-deux-guerres » par Marion Brun, documentaliste à MIRA

Né à la toute fin du 19e siècle, le cinéma se développe rapidement partout en France et devient un medium de prédilection, à la fois documentaire et artistique. Dès le début du 20e siècle, les amateurs s’emparent de ce support afin de filmer leur quotidien. Ces films donnent un aperçu inédit de l’histoire locale, régionale et nationale. L’association MIRA, Mémoires des Images Réanimées d’Alsace, collecte et valorise les films amateurs de la région. Cette conférence sera l’occasion de découvrir l’histoire du film amateur par ses différents supports et la diversité des sujets filmés à travers des exemples provenant de ce fonds passionnant.

Découvrez le travail du film amateur !

Andlau

