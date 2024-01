Wesch’Art (artisanat, exposition et savoir-faire) Westhouse, dimanche 5 mai 2024.

Wesch’Art (artisanat, exposition et savoir-faire) Westhouse Bas-Rhin

Foire des artisans et artistes locaux

L’Etoile Sportive et la municipalité de Westhouse se sont associées pour organiser la 8ème édition du « Wesch’art », une exposition gratuite destinée à faire connaître les artistes et les artisans locaux.0 EUR.

rue du stade

Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est secretariat.mairie@westhouse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05



L’événement Wesch’Art (artisanat, exposition et savoir-faire) Westhouse a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme du grand Ried