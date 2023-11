Espace jardin Place Désiré Brumbt Haguenau, 5 mai 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Rendez-vous printanier des amoureux des fleurs et des plantes, réunit des professionnels du végétal et des amateurs passionnés de jardinage..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . 0 EUR.

Place Désiré Brumbt

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Spring meeting place for flower and plant lovers, brings together plant professionals and passionate gardeners.

Cita primaveral de los amantes de las flores y las plantas, reúne a profesionales del mundo vegetal y a aficionados apasionados por la jardinería.

Frühlingstreffpunkt für Blumen- und Pflanzenliebhaber, bringt Fachleute aus der Pflanzenbranche und begeisterte Gartenliebhaber zusammen.

