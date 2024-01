La fête du vélo du Piémont des Vosges Obernai, dimanche 5 mai 2024.

La fête du vélo du Piémont des Vosges Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Des animations et des circuits vélo pour tous, pour découvrir le Piémont des Vosges, à partir de trois villages-vélo » à Barr, Obernai et Rosheim.

Afin de promouvoir l’usage du vélo, les Communautés de Communes du Pays de Barr, du Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim ainsi que le PETR du Piémont des Vosges s’associent pour organiser la Fête du Vélo du Piémont des Vosges.

L’utilisation du vélo au quotidien ou de manière régulière présente de nombreux atouts : écologique, bénéfique pour la santé, économique, offrant une liberté de déplacement, véhiculant des valeurs de partage et de plaisir…

Lors de cette journée, vous pourrez emprunter des circuits fléchés, profiter des animations dans les 3 Villages vélo à Barr, Obernai et Rosheim ou d’un parcours pour les enfants autour des remparts à Obernai.

EUR.

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr



L’événement La fête du vélo du Piémont des Vosges Obernai a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme d’Obernai