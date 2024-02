Schnackabalade marche gourmande Neuve-Église, dimanche 5 mai 2024.

Schnackabalade marche gourmande Neuve-Église Bas-Rhin

Marche gourmande à la découverte de Neuve-Eglise, Hirtzelbach et ses environs en 5 haltes gourmandes.

Places assises et abritées. Marche d’environ 8km et accessible en poussette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est thierry.dietz@orange.fr

L’événement Schnackabalade marche gourmande Neuve-Église a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de tourisme du val de Villé