Flâneries et découvertes autour du plan d’eau Reichshoffen, dimanche 5 mai 2024.

Nature, détente, marché du terroir et animations … Cette journée vous invite à flâner autour du plan d’eau et à découvrir la faune et la flore de ce site classé réserve naturelle régionale.

Le plan d’eau de Reichshoffen, lieu de promenade très prisé, se transformera en lieu de découvertes et d’animations pour toute la famille à l’occasion de la 19e édition des Flâneries et Découvertes. Découvrez les stands présents au marché du terroir, participez aux animations et aux bricolages pour enfants ainsi qu’aux diverses animations autour de la nature et de la musique.

La restauration est assurée par l’association de pêche au Hall des pêcheurs et sur le parking côté Nehwiller.0 EUR.

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Route de Jaegerthal

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mairie@reichshoffen.fr

