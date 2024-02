Brunch aux Jardins de la Ferme Bleue Uttenhoffen, dimanche 5 mai 2024.

Les brunchs aux Jardins de la Ferme Bleue vous régaleront tout au long de l’été. Jean-Louis et Alain vous accueillent chaleureusement dans leur salon de thé afin de déguster un buffet sucré-salé composé de produits locaux et de leur incontournable kouglopf à l’écorce d’orange confite, spécialité de la maison !

Pour des groupes de 15 personnes et plus, organisation de brunchs en-dehors des dimanches et en-dehors de la saison estivale. EUR.

Début : 2024-05-05 11:00:00

fin : 2024-09-15 14:00:00

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est jardinsdelafermebleue@gmail.com

