Concert Frédéric François Mutzig, dimanche 5 mai 2024.

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent « complet ».

Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons. Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans ! Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées l’amour, la passion et surtout LES FEMMES. EUR.

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est administration@cornolti-production.com

