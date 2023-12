Fête du Vélo Place de la République Rosheim, 5 mai 2024, Rosheim.

Rosheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Tous en selle ! Participez en famille ou entre amis, à cette grande journée de fête autour du vélo !.

Venez découvrir en famille ou entre amis, les circuits et pistes cyclables des terres de Sainte-Odile ! Le 05 mai prochain se tiendra la 3eme édition de la Fête du Vélo du Piémont des Vosges.

Au programme de cette manifestation :

– des circuits vélo (y compris pour les enfants) pour (re)découvrir le Piémont des Vosges et les itinéraires cyclables du territoire

– des animations et des informations sur le vélo au quotidien, le vélo loisir et le cyclotourisme dans les trois Village-Vélo de la manifestation (Obernai, Barr et Rosheim)

– mais aussi et surtout de la convivialité !

Un évènement organisé par le PETR du Piémont des Vosges et les trois Communautés de Communes du Pays de Barr, du Pays de Sainte Odile et des Portes de Rosheim.

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



