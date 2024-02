Printemps de Bassemberg Bassemberg, dimanche 5 mai 2024.

Printemps de Bassemberg Bassemberg Bas-Rhin

C’est l’occasion de fêter le printemps à Bassemberg avec un marché printanier durant deux jours.

Dans les rues du village plantes, fleurs, replants, produits du terroir, créateurs, artisans et artistes locaux… mais aussi de nombreuses animations pour les grands et les petits, buvette et petite restauration sur place sous chapiteau. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est comitedesfetes.bassemberg@gmail.com

L’événement Printemps de Bassemberg Bassemberg a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme du val de Villé