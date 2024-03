Concert orgue et flûte à bec Eglise de Saint-Georges Saint-Georges, samedi 6 avril 2024.

Concert orgue et flûte à bec Eglise de Saint-Georges Saint-Georges Lot-et-Garonne

L’association des Amis de l’Orgue de Saint-Georges organise un concert d’orgue et de flûte à bec. Cécile Orsini à la flûte et Pierre Henri Jondot à l’orgue, interprèterons des œuvres de G.P. Cima, J.P. Sweelinck et J.S. Bach.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Eglise de Saint-Georges Au bourg

Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert orgue et flûte à bec Saint-Georges a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Fumel Vallée du Lot