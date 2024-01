Rendez-vous aux jardins au Jardin de Boissonna Baleyssagues, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous aux jardins au Jardin de Boissonna Baleyssagues Lot-et-Garonne

Jardin de Boissonna Jardin intimiste composé de jardins à thèmes dont les massifs informels proposent une grande variété d’essences végétales et de roses.

Cette manifestation sur le thème « Les jardins face au changement climatique », a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins, de favoriser les échanges entres les acteurs du jardin et le public et de sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre pour faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et jardiniers d’art.

Le jardin de Boissonna

Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02



L’événement Rendez-vous aux jardins au Jardin de Boissonna Baleyssagues a été mis à jour le 2024-01-26 par OT du Pays de Duras CDT47