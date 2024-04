Visite guidée par un Raconteur de pays Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée par un Raconteur de pays Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 13h00 Moulin de Cocussotte 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Moulin de Cocussotte 1126 route du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt, Lot et Garonne Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 74 16 46 82 http://www.moulin-de-cocussotte.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0674164682 »}] Site d’un ancien moulin à eau ; roue hydraulique en fonctionnement, cascades, ponts et barrage. Jardins aménagés sur l’île du moulin. Exposition de sculptures sur le site et mise en place de la première échelle à poissons sur un moulin du Dropt.

Superficie : 2 ha. parking à proximité

©Jacques Constantin