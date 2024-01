Visite découverte du jardin de Boissonna Jardin de Boissonna Baleyssagues, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du jardin de Boissonna Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai 2 juin Jardin de Boissonna Entrée libre, sur réservation pour les groupes. 7 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Le ticket reste valide pour toute la saison en cours. Groupe + 15 pers 5 €/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de Boissonna 1356 route de la Plaine, 47120 Baleyssagues, Lot-et-Garonne Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 87 59 84 32 http://www.jardindeboissonna.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 59 84 32 »}] Le Jardin de Boissonna a obtenu le label Jardin Remarquable en 2009. C’est un lieu intimiste, plein de charme, où les roses sont reines (460 variétés différentes) et partagent l’espace avec une grande diversité de vieux arbres, arbustes, graminées et vivaces. Venez le visiter en déambulant de jardinet en jardinet ; vous irez de surprise en surprise, pour découvrir ce lieu enchanteur. La poésie, les parfums, les couleurs et la chaleur de l’accueil vous feront toucher le merveilleux. Un régal pour tous, y compris les botanistes qui y trouveront une rare collection de roses dans leur beauté la plus naturelle. Véronique est bilingue et a vécu en Angleterre pendant des années. C’est alors qu’elle est tombée amoureuse des jardins Anglais des « cream teas ». Choisissez un petit coin et prélassez vous autour d’un thé gourmand dont nous vous réservons le secret.

Superficie 5 000 m2

