Les Octofolies au château la Grave Béchade Baleyssagues, vendredi 31 mai 2024.

Festival musique électro, au Château La Grave Béchade, son parc arboré et sa piscine en libre accès !

2 scènes sur 3 jours et 2 nuits pour fêter la musique électronique. Une fête pensée pour favoriser le lâcher prise et les rencontres, avec uniquement des Pass 3 jours en vente à petit prix.

– PROGRAMMATION à venir

– SCÈNES :

– Le Parc vendredi 14h 01h samedi 12h 23h dimanche 11h 20h

– La Halle vendredi 01h 06h samedi 23h 06h

– La Forêt chill ambient

Activités et animations dans le parc

Portes ouvertes du Domaine de la Grave Béchade le dimanche 2 juin. .

Château la Grave Béchade

Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02



