Jardin botanique Jardin des nénuphars – SARL Latour-Marliac Castelmoron-sur-Lot, vendredi 31 mai 2024.

Jardin botanique Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin des nénuphars – SARL Latour-Marliac Visite libre à 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 12 ans, 4 € pour les PMR, 6€ pour les groupes à partir de 10 personnes, gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin des nénuphars – SARL Latour-Marliac 68 Route de Péchavis, 47110 Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 01 08 05 http://www.latour-marliac.com La pépinière fut fondée en 1875 par Joseph Bory Latour-Marliac pour la propagation, la culture et la commercialisation de nénuphars rustiques. Avant de mettre en place sa pépinière, Latour-Marliac avait trouvé une manière d’hybrider les nénuphars par un procédé qui est resté mystérieux. Le besoin existait car, à cette époque, le seul nénuphar résistant d’Europe était un nénuphar blanc. En croisant cette variété blanche avec d’autres variétés sauvages dont l’origine était d’Amérique et d’ailleurs, Latour-Marliac fut tout de suite capable de construire une collection de nénuphars dont la palette allait d’un jaune délicat au fuchsia jusqu’au rouge intense. En 1889, Latour-Marliac eut le sentiment que sa collection était assez importante pour être présentée à l’Exposition Universelle de Paris cette année-là ; aussi ses plantes d’un nouveau genre furent-elles dévoilées en même temps que la Tour Eiffel. Installés dans les jardins d’eau devant le Trocadéro, les nénuphars hybrides firent sensation et obtinrent le premier prix de leur catégorie. Plus important encore, ils attirèrent l’œil du peintre Claude Monet qui en fut émerveillé et tenu sous le charme. C’est cette expérience au Trocadéro qui l’inspira lorsqu’il construisit son jardin d’eau à Giverny. Latour-Marliac abrite aujourd’hui la Collection Nationale CCVS de Nymphaeas, soit plus de 300 variétés de nénuphars rustiques et tropicaux, plus de 50 variétés de lotus, le nénuphar géant d’Amazonie (2m de diamètre), dans les bassins de cultures et de collection datant du XIXe et XXe siècle et 2 serres. Un jardin paysagé, un étang naturel, une cascade, un pont japonais, un petit musée historique, ainsi qu’une collection de bambous, viendront contribuer à vous transporter dans l’histoire botanique surprenante des nénuphars.

Superficie : 2,5 ha.

©Latour Marliac