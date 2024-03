Découverte d’un jardin à l’anglaise en Lot-et-Garonne Le Jardin de Mireille Auriac-sur-Dropt, vendredi 31 mai 2024.

Découverte d’un jardin à l’anglaise en Lot-et-Garonne Rendez-vous aux Jardins 2024 : visite d’un jardin remarquable 31 mai – 2 juin Le Jardin de Mireille 4€, gratuit jusqu’à 15 ans.

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Ce jardin d’inspiration anglaise propose de grandes allées composées de rosiers anciens multiflora, de nombreuses vivaces, d’arbustes et d’arbres rares. Il comprend également une volière, une cabane, un potager réalisé en partie en permaculture, un bassin et un côté zen.

La visite est libre, des flèches vous indiquent le sens de la déambulation, la propriétaire est présente pour vous raconter son jardin et répondre à vos attentes.

Le Jardin de Mireille 622 Chemin de la Gare, Au Fenouil, 47120 Auriac-sur-Dropt, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 43 94 50 23 http://www.jardin-de-mireille-auriac-sur-dropt-jimdo.com

©Mireille Roussille-Le jardin de Mireille