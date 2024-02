L’Auriacaise Auriac-sur-Dropt, samedi 1 juin 2024.

L’Auriacaise Auriac-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Fête dans le bourg du village.

Samedi soirée tapas animation musicale (divers groupes et DJ) et dimanche vide-greniers et grillades. EUR.

Date :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Au bourg

Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

