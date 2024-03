Visite de la Maison PARRA Maison Parra Marmande, vendredi 31 mai 2024.

Visite de la Maison PARRA Visite guidée par les deux créateurs de la Maison Parra, et découverte de son univers insolite et enchanteur qui célèbre la nature. Durée de la visite : 45 à 60 minutes. 31 mai – 2 juin Maison Parra Entrée sur réservation au 06 03 15 42 58. Tarif réduit pour les – 12 ans et les adultes (4 et 8 €), gratuit pour les scolaires le vendredi 31 mai au matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Maison Parra 18 rue Paul-Vergnes 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 03 15 42 58 https://www.maisonparra.com https://www.facebook.com/parra.art.3 [{« type »: « phone », « value »: « 0603154258 »}] La Maison Parra offre un parcours spectaculaire, presque magique, conçu comme une promenade poétique dans la nature. Venez vous perdre dans un monde féerique où l’art et la nature se rencontrent pour le plus grand plaisir de vos sens. Marianic, plasticienne, et J2P Parra, écrivain, ont imaginé et créé un univers inoubliable, célébrant la nature sous toutes ses formes, couleurs et saisons. En cheminant de pièce en pièce, vous serez transporté dans cette expérience visuelle unique, où les œuvres artistiques s’intègrent dans des décors de forêts, montagnes et volcans… Une forêt enchantée, une immense serre abritant des plantes tropicales et un jardin où trône un magnifique cèdre de l’Himalaya renforcent l’exotisme et le mystère. Tels des tableaux en 3D, les décors sont époustouflants. Parking de la Filhol gratuit

