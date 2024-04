Foire d’Agen Avenue du Midi Agen, jeudi 30 mai 2024.

La Foire d’Agen Une diversité des secteurs qui propose une offre variée pour combler les attentes de tous nos visiteurs.

Après le succès de l’édition 2023, où l’ambiance était à la fois commerciale et conviviale, nous sommes de retour avec encore plus d’enthousiasme pour la Foire 2024.

Nous avons revu les éléments qui font le succès de cet événement et ajouté de nombreuses nouveautés, tant au niveau des stands que des animations.

Tout est pensé pour que votre visite soit encore plus agréable et enrichissante.

Venez nombreux découvrir ce que nous vous réservons cette année !

– Habitat (maisons, construction, aménagement extérieur, piscines et spa).

– Énergies Renouvelables.

– Décoration, Ameublement.

– Automobile, Moto, Mobilités douces, Camping-car, Véhicule de loisirs.

– Produits gourmands.

– Services. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30

fin : 2024-06-02

Avenue du Midi Agen Agora Congrés Expos -Spectacles

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine agen-agora@miharu.fr

