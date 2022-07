Concert lyrique Déols, 8 juillet 2022, Déols.

Concert lyrique

Rue de l’Abbaye Déols Indre

2022-07-08 – 2022-07-08

Déols

Indre

Déols

Lors de cette soirée, vous serez plongé dans l’univers de l’opéra dans le cadre magnifique du cloitre de l’abbaye. Une chanteuse lyrique et une pianiste se partageront la scène lors de ce concert en plein air composé de 17 pièces. Les sonates dureront entre 2 et 6 min. Le cloitre raisonnera au son de Chopin, Mozart, Debussy, Piazzola, Schubert, Verdi, Giovanni et bien d’autres surprises…

Concert lyrique au coeur du cloître de l’abbaye de Déols.

+33 2 54 07 58 87

Ville de Déols

Déols

