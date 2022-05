Concert de la Clef des Champs Argy Argy Catégories d’évènement: Argy

Concert classique par l'orchestre La Clef des Champs au château d'Argy en partenariat avec l'association Arcade qui aide à la restauration du lieu au travers de chantiers bénévoles. L'Orchestre la Clef des Champs vous propose un programme riche avec Rossini – Ouverture de l'Échelle de Soie / Vivaldi – Concerto pour piccolo (I. Allegro) / Mozart – Laudamus Te (Messe en Ut) / Mozart – Concerto pour clarinette (I. Allegro) / Haydn – Symphonie des adieux (IV. Finale) / Weber – Andante e rondo ungarese / Bizet – L'Amour est un oiseau rebelle (Carmen) / Boccherini – Fandango / Rossini – Une voce poco fa (Le Barbier de Séville) / Ponchielli – Danse des Heures (La Gioconda). Participation libre au profit de la restauration du château d'Argy.

