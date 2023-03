Clément Freze – La Séance THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 12 avril 2023, AIX EN PROVENCE.

Clément Freze – La Séance THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Ce spectacle de mentalisme invite le public à repousser les frontières du cerveau humain. En 1871, une Comtesse fait un voyage à Londres où elle est invitée à une inauguration par la reine Victoria. Alors qu’elle arrive à bon port, elle fut cruellement assassinée par un mystérieux homme dont l’identité restera inconnue… jusqu’à ce spectacle ! À travers illusion, psychologie et hypnose, « La séance » invite le public à se livrer à des expériences défiant l’entendement. Les spectateurs deviendront également acteurs ! Revivez sur scène en compagnie de Clément Freze, un voyage hors-corps, une séance de spiritisme et plongez-vous dans une affaire policière du XIXème siècle. Le tout parsemé d’un humour fin et décalé propre à ce jeune mentaliste. Clément Freze – La Séance CLEMENT FREZE

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

