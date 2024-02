Bonnard et le Japon Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence, vendredi 3 mai 2024.

En 2024, l’Hôtel de Caumont consacre son exposition d’été au génie de Pierre Bonnard et à l’influence de l’art du Japon sur ce dernier.

Il s’agit de la première exposition sur le sujet, qui permettra de montrer comment Bonnard, celui que l’on surnommait autrefois le « Nabi très Japonard », a intégré dans son traitement de l’espace, du temps et du mouvement, l’esthétique de l’art japonais, pour créer des œuvres en rupture avec le naturalisme et l’impressionnisme. Les œuvres du peintre français seront exposées en regard d’estampes japonaises afin d’illustrer leurs correspondances et leurs affinités formelles, ainsi que l’importance de cette source d’inspiration pour l’artiste.



À travers cette exposition, le public pourra (re)découvrir les oeuvres de Bonnard ainsi qu’une sélection d’estampes japonaises provenant de la prestigieuse collection Leskowicz, afin de bien comprendre comment le style de Bonnard fut marqué jusqu’au bout par les concepts et l’esthétique japonais. Une présentation scénographique dynamique permettra de montrer comment des œuvres d’artistes aussi éloignés dans le temps, l’espace et la culture, soulèvent des questionnements esthétiques proches et expriment des idées, des émotions, des situations présentant de nombreux points communs. Très tôt, le Japon aura mis Bonnard sur la voie de la couleur, de la lumière, de l’instantané et de l’expression des sentiments éphémères.



Sous la direction d’Isabelle Cahn, le catalogue d’exposition apportera un complément au propos de l’exposition grâce à des contributions scientifiques sur le japonisme et les estampes japonaises.

Cette exposition bénéficie de généreux prêts du Musée Bonnard. 10 10 EUR.

Début : 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-10-06 19:00:00

Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

