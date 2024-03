Trio Eilamount Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra Aix-en-Provence, samedi 27 avril 2024.

Le Trio Eilamount propose de célébrer la communion de l’orgue,

du galoubet et du tambourin.

Œuvres du XVIIIe siècle ou récentes, issues du répertoire classique, ou composées dans la tradition française d’harmonies coloristes et chatoyantes, ou bien encore inspirées des musiques et traditions des pays voisins, ou enfin résolument contemporaines, Eilamount accorde le souffle et la cadence pour vous emmener « là-haut ». .

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Conservatoire Darius Milhaud / Auditorium Campra 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

