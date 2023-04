Embrasse Ta Mère THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 27 avril 2024, AIX EN PROVENCE.

Embrasse Ta Mère THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 21:30 (2024-04-27 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

Prenant la route pour un enterrement, Nina et sa mère profitent du voyage pour déterrer quelques haches de guerre bien tranchantes… Une chose est certaine : il n’y a pas que les pneus de la voiture qui vont crever ! Yolande, c’est cette mère envahissante et limite abusive, que l’on n’aurait pas voulu avoir. Celle qui vous pompe votre énergie, qui met le doigt pile là où il ne faudrait pas. Et ce talent, Yolande l’exerce avec un malin plaisir sur sa fille un peu empotée, Nina. La mère et la fille vont devoir parcourir ensemble quelques kilomètres parsemés d’étapes, de joutes verbales et autres échanges musclés, qui finalement cachent un amour profond qu’aucune des deux n’arrive à exprimer. De déclarations en révélations, Yolande et Nina arriveront-elles à effacer leurs différends avant qu’il ne soit trop tard ? Embrasse ta Mère est la comédie tragi-comique interprétée par le très complice duo Lentini/Dubernet, sous le regard artistique délicieusement complice du talentueux Michel Fau. Embrasse Ta Mère

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

