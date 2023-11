La Folle Histoire Du Couple THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône La Folle Histoire Du Couple THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 27 avril 2024, AIX EN PROVENCE. La Folle Histoire Du Couple THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 21:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Comment auriez vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Vos disputes seraient elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient ils aussi chiants au moyen âge ? Et votre belle mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ? Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n’a jamais été simple. Caroline Bal, Fabrice Blind Votre billet est ici THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône 24.0

Détails Catégories d'Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT Adresse 5 rue Fontaîne d'Argent Ville AIX EN PROVENCE

