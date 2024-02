Carnaval Un éléphant passe… Aix-en-Provence, samedi 27 avril 2024.

Carnaval Un éléphant passe… Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La compagnie Oposito, reconnue pour ses grandes parades allégoriques, s’empare du Cours Mirabeau pour un Carnaval en forme de concert improbable !

Sortis tout droit de la boîte à jouets du fils de Gargantua, trois éléphants mécaniques en compagnie d’une escadrille de Phoénix métalliques traversent la ville, au son des cornemuses, bombardes et tambours d’une petite armée de soldats de plomb.Des hommes et des femmes aux costumes inspirés des cinq continents accompagnent cette transhumance insolite. Des hommes phares, porteurs de lumières rouges incandescentes leur indiquent le chemin de la halte où se déroule sous la forme d’un concert improbable, un ultime salut…



Départ Place des Prêcheurs



Programmation de la Direction de la Culture.



Auteur Jean-Raymond Jacob

Mise en scène Jean-Raymond Jacob et Pascal Le Guennec

Scénographie Enrique Jimenez Création musicale Décor Sonore Création rythmique Métalovoice

Création costumes Fabienne Desflèches et Philou Jacob, Le Bagad Plougastell. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:30:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Carnaval Un éléphant passe… Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence