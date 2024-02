SIDILARSEN TAGADA JONES 6MIC Aix En Provence, vendredi 26 avril 2024.

SIDILARSEN Après l’emblématique Dancefloor bastards , qui marque l’essor de leur carrière et le live tonitruant des 20 ans In Bikini dura Sidi , SIDILARSEN est revenu très fort avec son 7ème album studio On va tous crever .En cette époque troublée, ce nouvel opus est une révolution. À l’image du titre de l’album, c’est par le versant sombre que le groupe aborde notre monde.Toujours conscients et humanistes, ils dressent le constat d’une société en déliquescence, d’un système néolibéral à bout de souffle. À l’heure de la sixième extinction, ils questionnent le choix, le cœur, l’inéluctable, sans complaisance. Peut-on s’aimer encore, vivre l’intensité du présent, être libres, doit-on cesser de se battre ? TAGADA JONESDéjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales avec son Punk-Hardcore. Le groupe à traversé 25 pays, produit 9 albums studio et brûlé les planches à plus de 1800 reprises ! Sans doute l’un des seuls combos Punk français à autant s’exporter en chantant dans sa langue natale.Tagada c’est aussi une conscience sociale, un engagement politique et surtout une référence en terme d’indépendance. Dignes héritiers de la scène alternative française, ils sont reconnus par leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff…) comme étant l’incarnation du Do it yourself français.Si le combo a démarré sa carrière il y a un peu plus de vingt ans sous la forme d’un quatuor 100 % punk-rock, sa musique a connu quelques changements et notamment une orientation plus electro-punk durant quelques années avec l’arrivée d’un cinquième membre aux samples. Aujourd’hui le groupe est revenu à ses premiers amours et continue de composer une musique punk fidèle à ses racines, même si l’aspect électro-indus n’a pas totalement disparu. Le groupe couvre plus que jamais un spectre musical allant du punk anglais, des origines à sa version californienne des années 90, en passant par l’alternatif hexagonal des années 80 ou encore le métal et le hardcore. Des influences qui ont été parfaitement digérées pour aboutir finalement à une musique qui ne ressemble à rien d’autre qu’à du Tagada Jones !

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13