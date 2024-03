Levantiko Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 27 avril 2024.

Levantiko Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sons électropop, style Rebéti’pop, chansons populaires de Grèce et Turquie remix variété laïko.

Né sur les rives de la Méditerranée, le trio marseillais Levantiko fait revivre, grâce aux sons electropop, les riches heures des chansons populaires de Grèce et de Turquie du siècle dernier. Il crée le nouveau style Rebéti’pop où les remix des standards du rebetiko grec côtoient ceux du psychédélisme anatolien ou de la variété laïko.

Sur scène s’enchaînent les titres festifs et dansants joués avec fougue par trois musiciens et chanteurs chevronnés accompagnés d’arrangements électro originaux. Les langues grecques et turques se mélangent avec délectation dans ce groove oriental endiablé, à la fois brut et sophistiqué. On y parle d’amours malheureux ou divinisés, de rêves antiques, de passions alcoolisées, de cigarettes et de cœurs allumés, voire de cargaisons de haschich envolées… Loin du kitch retro, soufflent sur la musique de Levantiko une joyeuse nostalgie transcendée par le danser ensemble où les différences s’effacent et les sens exultent.

Pour servir cette radieuse salade égéenne d’un nouveau genre, il y a Perline Feurtey à la flûte, sylphyo (instrument à vent électronique) et chant, Antoine Gonot au bouzouki, arrangements electro et chant, et Jérôme Gracchus au chant lead et percussions à main. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

L’événement Levantiko Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence