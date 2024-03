Chez Babette Bélâbre, samedi 30 mars 2024.

Chez Babette Bélâbre Indre

Samedi

Spectacle cabaret. Un festival de brèves de comptoir, de coups de gueule et d’éclats de rire !!! par la Compagnie Caméléon Production.

Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus… Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter… Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles !!!

Texte et mise en scène Jean-Christian Fraiscinet,

Avec Vincent Fraiscinet ou Jean-Christian Fraiscinet, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat, Sébastien Fraiscinet ou Bertrand Duris. 88 8 EUR.

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Avenue Jean Jaurès

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire

