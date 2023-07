Marché traditionnel du samedi Centre ville Bergerac, 15 janvier 2022, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque samedi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages. De décembre à février, vous retrouverez également des stands de trufficulteurs.

Trois lieux du centre ville: la place Gambetta, autour de l’église Notre-Dame (Place de Lattre de Tassigny) et Place Louis de la Bardonnie où se situe le marché couvert.

Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs.

Parking place Gambetta ouvert les samedis au stationnement avec 30 minutes gratuites (85 places disponibles)..

2022-01-15 fin : 2022-01-15 13:00:00. .

Centre ville Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend some time at the traditional Bergerac market every Saturday morning. You will find local food products, farm products, general trade and manufactured products as well as fish, shellfish and seafood stalls. From December to February, you will also find truffle growers’ stands.

Three places in the city center: the Place Gambetta, around the Notre-Dame church (Place de Lattre de Tassigny) and Place Louis de la Bardonnie where the covered market is located.

Take advantage of the weekly market to stroll through the medieval streets of Bergerac and meet the producers.

Parking Place Gambetta is open on Saturdays with 30 minutes free parking (85 spaces available).

Venga a pasar un rato en el tradicional mercado de Bergerac todos los sábados por la mañana. Encontrará productos alimentarios locales, productos de granja, comercio en general y productos manufacturados, así como puestos de pescado, marisco y crustáceos. De diciembre a febrero, también encontrará puestos de truficultores.

Hay tres plazas en el centro de la ciudad: la plaza Gambetta, los alrededores de la iglesia de Notre-Dame (plaza de Lattre de Tassigny) y la plaza Louis de la Bardonnie, donde se encuentra el mercado cubierto.

Aproveche el mercado semanal para pasear por las calles medievales de Bergerac y conocer a los productores.

El aparcamiento de la Place Gambetta abre los sábados durante 30 minutos de forma gratuita (85 plazas disponibles).

Verbringen Sie einen Moment auf dem traditionellen Markt in Bergerac, der jeden Samstagmorgen stattfindet. Hier finden Sie lokale Lebensmittel, Bauernhofprodukte, allgemeine Handelswaren und Manufakturwaren sowie Stände mit Fisch, Krustentieren und Muscheln. Von Dezember bis Februar finden Sie auch Stände von Trüffelzüchtern.

Drei Orte im Stadtzentrum: Place Gambetta, rund um die Kirche Notre-Dame (Place de Lattre de Tassigny) und Place Louis de la Bardonnie, wo sich die Markthalle befindet.

Nutzen Sie den Wochenmarkt, um durch die mittelalterlichen Straßen von Bergerac zu schlendern und die Produzenten zu treffen.

Der Parkplatz Place Gambetta ist samstags zum Parken geöffnet, wobei 30 Minuten lang kostenlos geparkt werden kann (85 verfügbare Plätze).

Mise à jour le 2023-01-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides