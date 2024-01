Balades Cultures & Nature Lalinde et sa falaise… Lalinde, samedi 4 mai 2024.

Balades Cultures & Nature Lalinde et sa falaise… Lalinde Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Lalinde, une bastide dite de rivière ?

N’avez-vous pas remarqué ce sentier qui monte ? Nous gravirons ensemble la falaise Saint-front à la poursuite du légendaire et terrible Coulobre ! Entre l’histoire de la vie commerciale liée à la navigation des gabarres et la légende locale, vous voyagerez dans le temps avec votre guide-conférencière, tout au long de ce parcours mi-citadin mi-nature, dans un décor bucolique le long de la rivière Dordogne… Parcours facile et ombragé de 4 km . Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

Lalinde, une bastide dite de rivière ?

N’avez-vous pas remarqué ce sentier qui monte ? Nous gravirons ensemble la falaise Saint-front à la poursuite du légendaire et terrible Coulobre ! Entre l’histoire de la vie commerciale liée à la navigation des gabarres et la légende locale, vous voyagerez dans le temps avec votre guide-conférencière, tout au long de ce parcours mi-citadin mi-nature, dans un décor bucolique le long de la rivière Dordogne… Parcours facile et ombragé de 4 km . Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

EUR.

Place de La République

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservation.bcn24@gmail.com



L’événement Balades Cultures & Nature Lalinde et sa falaise… Lalinde a été mis à jour le 2024-01-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides