Odyssée : Rodez-Mexico Esplanade Robert Badinter Périgueux, 4 mai 2024

Périgueux,Dordogne

Le roman Rodez-Mexico de Julien Villa est la trame de cette pièce d’abord créée pour la scène du théâtre. L’équipe s’apprête désormais à la « décréer », sans décor ni création lumière préconçus, dans un espace a priori non dédié au spectacle. Une manière pour eux de questionner aussi la politique de décentralisation et de la traduire en acte, avec vous..

2024-05-04

Esplanade Robert Badinter Le Théâtre l’Odyssée

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Julien Villa’s novel Rodez-Mexico is the backdrop for this piece, originally created for the theater stage. The team is now getting ready to « decree » it, without any preconceived set or lighting design, in a space a priori not dedicated to performance. A way for them to question the policy of decentralization and translate it into action, with you.

La novela Rodez-México, de Julien Villa, es el marco de esta obra, creada originalmente para la escena teatral. El equipo se dispone ahora a « decretarla », sin escenografía ni iluminación preconcebidas, en un espacio que, en principio, no está dedicado a la representación en directo. Para ellos es una forma de cuestionar la política de descentralización y ponerla en práctica, contigo.

Der Roman Rodez-Mexico von Julien Villa bildet die Grundlage für dieses Stück, das ursprünglich für die Bühne des Theaters entwickelt wurde. Das Team bereitet sich nun darauf vor, es ohne vorgefertigtes Bühnenbild oder Lichtgestaltung in einem Raum zu « dekretieren », der a priori nicht für Aufführungen vorgesehen ist. Eine Art und Weise für sie, die Politik der Dezentralisierung zu hinterfragen und sie mit Ihnen in die Tat umzusetzen.

