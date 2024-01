Troc plants Teyjat, samedi 4 mai 2024.

Troc plants Teyjat Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

La saison commence! Troquons nos plants potagers et floraux et partageons un moment convivial pour le repas de midi sous forme d’auberge espagnole. Vente de boissons. Covoiturage: 06.95.93.24.10

Salle des fêtes

Teyjat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lerendezvous24@mailo.com



L’événement Troc plants Teyjat a été mis à jour le 2024-01-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin