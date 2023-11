Tai Chi Chuan Le HanGare et Iris équilibre Thiviers, 21 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Issu du taoïsme, c’est un art martial interne basé sur une gestuelle et une respiration synchronisées en lenteur..

2023-11-21 fin : 2024-12-17 18:30:00. .

Le HanGare et Iris équilibre Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Derived from Taoism, it’s an internal martial art based on slow, synchronized gestures and breathing.

Derivado del taoísmo, es un arte marcial interno basado en movimientos lentos y sincronizados y en la respiración.

Es ist eine innere Kampfkunst, die aus dem Taoismus hervorgegangen ist und auf synchronisierten, langsamen Bewegungen und Atemzügen beruht.

