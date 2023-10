Théâtre-ballet | Apollon et Daphné Avenue de la Bastide Eymet, 4 mai 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le Dieu du Soleil tue le Python qui ravage la Terre. Plein de l’orgueil démesuré du sentiment d’avoir accompli une grande tâche, il se moque de Cupidon qui ne tarde pas à lui darder une de ses flèches pour le rendre amoureux de la Nymphe Daphné. Il poursuit celle qui souhaite ne connaître aucun homme.

Au moment même où Apollon va parvenir à la saisir après une poursuite frénétique, elle se transforme en Laurier pour lui échapper à jamais.

L’Avis de la programmation

Unique en France, cette compagnie de création théâtrale et musicale, fondée en 2006 dans le Périgord Noir, se spécialise dans les répertoires du XVe au XVIIe siècle — de la Renaissance au Théâtre baroque.

Costumes réalisés dans leurs ateliers, gestuelle dansée, précision et audaces malicieuses sont au rendez-vous dans des productions qui vous feront voyager dans le temps.

Présenté par la Compagnie Oghma . Tout public..

The Sun God kills the Python that is ravaging the Earth. Full of the inordinate pride of having accomplished a great task, he mocks Cupid, who soon shoots one of his arrows at him to make him fall in love with the Nymph Daphne. He pursues the woman who wishes to know no man.

Just as Apollo is about to seize her after a frantic chase, she turns into a laurel to escape him forever.

Opinion of the program

Unique in France, this theatrical and musical creation company, founded in 2006 in the Périgord Noir region, specializes in repertoires from the 15th to 17th centuries – from the Renaissance to Baroque theater.

Costumes made in their workshops, danced gestures, precision and mischievous audacity are all part of productions that will take you on a journey through time.

Presented by Compagnie Oghma. All audiences.

El Dios del Sol mata a la Pitón que asola la Tierra. Lleno del desmesurado orgullo de haber cumplido una gran tarea, se burla de Cupido, que no tarda en lanzarle una de sus flechas para que se enamore de la ninfa Dafne. La persigue a ella, que no desea conocer a ningún hombre.

Justo cuando Apolo está a punto de apresarla tras una frenética persecución, ella se convierte en un laurel para escapar de él para siempre.

Opinión del programa

Única en su género en Francia, esta compañía de teatro y música, creada en 2006 en la región del Périgord Noir, está especializada en repertorios de los siglos XV al XVII, del Renacimiento al teatro barroco.

Trajes confeccionados en sus talleres, gestos danzados, precisión y audacia traviesa se dan cita en producciones que le harán viajar en el tiempo.

Presentado por la Compagnie Oghma. Para todos los públicos.

Der Sonnengott tötet den Python, der die Erde verwüstet. Voller maßlosem Stolz auf das Gefühl, eine große Aufgabe erfüllt zu haben, verspottet er Amor, der bald darauf einen seiner Pfeile auf ihn abschießt, damit er sich in die Nymphe Daphne verliebt. Er verfolgt diejenige, die sich wünscht, keinen Mann zu kennen.

Gerade als Apollo sie nach einer rasanten Verfolgungsjagd ergreifen will, verwandelt sie sich in einen Lorbeer, um ihm für immer zu entgehen.

Die Meinung des Programms

Diese in Frankreich einzigartige, 2006 im Périgord Noir gegründete Kompanie für Theater- und Musikkreationen hat sich auf das Repertoire des 15. bis 17. Jahrhunderts spezialisiert? von der Renaissance bis zum Barocktheater.

In ihren Werkstätten angefertigte Kostüme, getanzte Gesten, Präzision und schelmische Kühnheit sind in Produktionen zu finden, die Sie auf eine Zeitreise mitnehmen.

Präsentiert von der Compagnie Oghma . Für alle Altersgruppen.

