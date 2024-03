Printemps à la ferme concert de jazz avec le groupe Octohead Grange Neuve Pomport, samedi 4 mai 2024.

Nous vous invitons à une soirée musicale et gourmande tout en profitant de l’accoustique exceptionnelle de notre chai, avec un concert de Jazz du groupe Octohead (medium band jazz) issu du Conservatoire Départemental. A la vente sur place vins et jus de raisin du Domaine, cocktails avec et sans alcool, restauration. Événement en collaboration avec l’association Passerelle(s).

Tarif au chapeau.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Grange Neuve Domaine de Grange Neuve

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine castaing@grangeneuve.fr

