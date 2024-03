Les rendez-vous de mai au moulin de la Baysse, Eve de France Moulin de la Baysse Excideuil, samedi 4 mai 2024.

PULSE est un dispositif pensé pour être parcouru dans un sens comme dans l’autre, créé à partir de la singularité du site du Moulin de la Baysse. L’univers sonore existant nous plonge dans une multiplicité d’imaginaires possibles et convoque des dimensions temporelles liées à un antan, un maintenant et un demain. La qualité acoustique du site nous accompagne vers une introspection possible. Le bief passant sous la Chambre à Image, séparé seulement par un plancher métallique ajouré, permet au débit de l’eau de créer une véritable tension auditive. PULSE s’appuie sur l’imaginaire de la “Salle des Machines”.

Vernissage samedi 4 mai à 18h30. .

Moulin de la Baysse La Baysse

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

