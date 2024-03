Salon du livre de sport Trélissac, samedi 4 mai 2024.

Samedi 4 Mai

La ville de Trélissac organise SON PREMIER SALON DU LIVRE DE SPORT

Le public pourra venir échanger avec une quinzaine d’autrices et d’auteurs.

Trélissac, #terredejeux2024 , se met aux couleurs olympiennes cette première ÉDITION crée une passerelle entre sport, littérature et culture.

Sport et Littérature une combinaison gagnante ! Le mariage entre le sport et la littérature crée une alliance fascinante où l’effort physique et l’émotion intellectuelle se rencontrent. La littérature offre une fenêtre sur la psychologique des athlètes, capturant leurs triomphes et leurs défaites avec une profondeur unique.

Au programme de cette 1ère édition > Dédicaces, rencontres avec les autrices, auteurs et les éditeurs, tables rondes, expositions, tournois de consoles de jeux, animations…

Autrices et Auteurs intéressés, n’hésitez pas à nous contacter 06 15 53 07 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

Foyer Socio-Culturel

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Salon du livre de sport Trélissac a été mis à jour le 2024-03-19 par OT de Périgueux