Jazz Off’ | Blaser / Courtois / Chevillon Avenue de la Bastide Eymet, 4 mai 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Tromboniste virtuose à la sonorité somptueuse et au phrasé d’une plasticité confondante, Samuel Blaser est également un compositeur inspiré, attaché dans les diverses formations qu’il dirige à mettre en tension un sens de la forme constamment tenu avec la spontanéité de l’improvisation.

En s’associant aujourd’hui avec deux représentants prestigieux de l’école française des cordes, le contrebassiste Bruno Chevillon et le violoncelliste Vincent Courtois, Blaser entreprend, dans un contexte « chambriste » revendiqué et à partir d’un répertoire entièrement original, d’explorer le registre de la voix, commun aux trois instruments.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A virtuoso trombonist with a sumptuous sound and confoundingly plastic phrasing, Samuel Blaser is also an inspired composer, committed in the various ensembles he leads to balancing a sense of form with the spontaneity of improvisation.

Joining forces today with two prestigious representatives of the French string school, double bassist Bruno Chevillon and cellist Vincent Courtois, Blaser sets out to explore the vocal register common to all three instruments, in an assertively chamber music context and with an entirely original repertoire.

Doors open at 7.30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. BOOKING SUGGESTED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Trombonista virtuoso con un sonido suntuoso y un fraseo de una plasticidad desconcertante, Samuel Blaser es también un compositor inspirado, comprometido en los diversos conjuntos que dirige a equilibrar el sentido de la forma con la espontaneidad de la improvisación.

Al asociarse hoy con dos prestigiosos representantes de la escuela francesa de cuerda, el contrabajista Bruno Chevillon y el violonchelista Vincent Courtois, Blaser se propone explorar el registro vocal común a los tres instrumentos, en un contexto asertivamente camerístico y con un repertorio totalmente original.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Samuel Blaser, ein virtuoser Posaunist mit prächtigem Klang und einer verblüffend plastischen Phrasierung, ist auch ein inspirierter Komponist, der in den verschiedenen Formationen, die er leitet, darauf bedacht ist, einen konstanten Sinn für die Form mit der Spontaneität der Improvisation in Spannung zu bringen.

In seiner Zusammenarbeit mit zwei renommierten Vertretern der französischen Streicherschule, dem Kontrabassisten Bruno Chevillon und dem Cellisten Vincent Courtois, unternimmt Blaser in einem kammermusikalischen Kontext und mit einem völlig originellen Repertoire die Erforschung des Stimmregisters, das allen drei Instrumenten gemeinsam ist.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke. Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

