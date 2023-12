Pratiques épigraphiques dans l’Inde des sultanats, XIVe-XVe siècles « Epigraphic Practices in Sultanate North India, 14th-15th Centuries » Centre Michelet, salle Doucet Paris, 29 mars 2024 11:00, Paris.

Pratiques épigraphiques dans l'Inde des sultanats, XIVe-XVe siècles « Epigraphic Practices in Sultanate North India, 14th-15th Centuries » Vendredi 29 mars 2024, 12h00 Centre Michelet, salle Doucet

Cette conférence porte sur les aspects sociaux et artistiques de la production épigraphique dans l’Inde des sultanats aux xive et xve siècles. Les textes arabes et persans inscrits sur les mosquées, les mausolées et d’autres monuments sont souvent lus comme des documents de patronage, avec peu d’attention portée à leurs qualités esthétiques ou à leur contexte architectural. Ces textes peuvent nous renseigner sur les pratiques épigraphiques, de la conception et l’exécution des inscriptions en pierre, à leur rhétorique, et à leur réception dans les espaces publics.

Intervention en anglais

Intervenant Saarthak Singh (université de Gand)

A propos de ce séminaire

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans l’alphabet arabe et ses variantes, donnant naissance à une grande variété de styles, utilisés sur une multitude d’objets et d’architectures dans l’ensemble du monde islamique. Dans certains territoires éloignés de son berceau historique, et plus exactement de Bagdad où a été défini un canon classique et trop souvent considéré, à tort, comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre d’autres règles. Après un premier volet sur l’Asie, le deuxième volet du séminaire « Calligraphies aux frontières du monde islamique » est consacré aux développements de la calligraphie en caractères arabes sur le continent africain.

En partenariat avec Sorbonne Université dans le cadre du projet ANR CallFront (ANR-22- CE54-0015-02). Avec le soutien de l’observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université, de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, de la Fondation Max van Berchem et du Barakat Trust

Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain Fouad George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres)

Programme de recherche

« Calligraphie aux frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l’art du ive au xve siècle)

Centre Michelet, salle Doucet 3 rue michelet, paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France

2024-03-29T12:00:00+01:00 – 2024-03-29T14:00:00+01:00

Calligraphe malien dans l’acte d’écrire

© Tombouctu Manuscripts Project