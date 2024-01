LES NUITS D’ORIENT Le Bataclan Paris, dimanche 28 avril 2024.

Un concert qui reprend les grands classiques de musique orientale et du Maghreb.« Les Nuits d’Orient » est une invitation a` survoler le monde arabe le temps d’une soire´e et a` revivre ses meilleurs moments musicaux. C’est l’occasion de mettre a` l’honneur ses plus grandes voix et de revisiter les tubes ayant marque´ plus d’une ge´ne´ration.Ce de´licieux voyage en musique prend vie gra^ce a` la symbiose et aux talents de ses interpre`tes a` l’enthousiasme unique.Mazzika, qui s’est donne´ pour mission de faire revivre les plus grands noms de la musique arabe sur la sce`ne franc¸aise et europe´enne, revisitera les plus beaux airs du re´pertoire.

Tarif : 35.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 19:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75