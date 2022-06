CANAILLE COMEDY CLUB Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-07-11 – 2022-07-13

Haute-Garonne 30 EUR 30 Si vous aimez les copains, la rigolade et la raclette au barbecue, ne ratez pas le festival incontournable de l’été ! Le Canaille Comedy Club, c’est la réunion de 8 humoristes qui ont en commun d’aimer la bringue, la queuleuleu et les cols Claudine. Vous les avez sûrement vus ou entendus sur France Inter, Rires et chansons, Vendredi tout est permis ou encore au Festival de Montreux. La première édition est lancée… maintenant, vous le savez !

Avec : Aymerick Lompret , Patrick Chanfray , Céline Groussard ,Yann Guillarme, Vincent Piguet , Mélissa et Fred , Pat Borg et des surprises… Chaque soir, 8 humoristes se partagent la scène pour une soirée exceptionnelle qui sent bon l'été !

