Camille Géraldes et Emeline C Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Camille Géraldes et Emeline C Fuveau, 26 mars 2022, Fuveau. Camille Géraldes et Emeline C La Barque 279 CD 6 Fuveau

2022-03-26 – 2022-05-01 La Barque 279 CD 6

Fuveau Bouches-du-Rhône Oeuvres exposées du 26 mars au 01 mai à la Miellerie Sainte Victoire à Fuveau.

Vernissage de l’exposition en présence des artistes Camille GERALDES et EMELINE C le vendredi 25 mars à partir de 18h.

Les artistes proposeront des ateliers de peintures et/ou loisirs créatifs pour adultes. Deux artistes fuvelaines vous proposent de venir les rencontrer et échanger sur leurs créations. +33 6 09 87 18 39 Oeuvres exposées du 26 mars au 01 mai à la Miellerie Sainte Victoire à Fuveau.

Vernissage de l’exposition en présence des artistes Camille GERALDES et EMELINE C le vendredi 25 mars à partir de 18h.

Les artistes proposeront des ateliers de peintures et/ou loisirs créatifs pour adultes. La Barque 279 CD 6 Fuveau

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse La Barque 279 CD 6 Ville Fuveau lieuville La Barque 279 CD 6 Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Camille Géraldes et Emeline C Fuveau 2022-03-26 was last modified: by Camille Géraldes et Emeline C Fuveau Fuveau 26 mars 2022 Bouches-du-Rhône Fuveau

Fuveau Bouches-du-Rhône