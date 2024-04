La Fête des gardians Arles, mercredi 1 mai 2024.

Chaque année, le 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges, le saint patron des cavaliers.

Et si vous suiviez à la procession ?

Rendez-vous dès 9h sur le boulevard des Lices pour le rassemblement des gardians et des Arlésiennes en costume traditionnel.

Direction place du Forum devant la statue du poète provençal, Frédéric Mistral, pour lui rendre hommage.

Continuez jusqu’à Notre Dame de la Major, où est célébrée la messe en provençal, suivie de la bénédiction des chevaux sur le parvis de l’église.

A midi la foule envahit la place de la République pour assister à la remise des pains bénits aux autorités de la ville.



La journée est loin d’être finie. A 15h30 les gardians et le public se retrouvent aux arènes pour un grand spectacle provençal, les jeux de gardians. Les cavaliers et leurs montures rivalisent d’audace et dextérité tout au long de l’après-midi.

9h00 Rassemblement Boulevard des Lices

9h30 Défilé en ville des gardians de la Confrérie place du Forum Salut à Frédéric Mistral

10h30 Sur le parvis de N.D. La Major

Bénédiction des cavaliers

Grand’Messe en Provençal



12h Remise des pains bénits aux autorités

Présentation de la XXVe Reine d’Arles et de ses Demoiselles d’Honneur



15h45 Aux ARÈNES GRAND SPECTACLE PROVENÇAL (payant)

présenté par les gardians de la Confrérie

2 Taureaux cocardiers (Manade Fabre-Mailhan) pour les élèves de l’école de raseteurs d’Arles

Remise de l’étendard au nouveau capitaine Armand Gourdoux

Prieurs Nicolas Carta et Quentin Foucaran

TOURNOI DES AIGUILETTES

JEUX DE GARDIANS BOUQUETS, ORANGES, ÉCHARPES

Attente au fer Nicolas Carta et Quentin Foucaran

Ferrade en piste Armand Gourdoux

ABRIVADO EN PISTE / ABRIVADO DES PICHOTS .

Défilé en ville Bénédiction sur le Parvis de ND de la Major Spectacle à l’amphithéâtre

