Le parcours de la flamme Olympique dans les Bouches du Rhône Conseil Départemental des Bouches du Rhone Marseille 4e Arrondissement, mercredi 8 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

La Flamme Olympique brillera dans le département des Bouches-du-Rhône entre le 8 et le 12 mai 2024

La Flamme Olympique arrivera officiellement dans le département des Bouches-du-Rhône le 8 mai 2024.



Après un relais de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée à bord du célèbre trois-mâts, le Belem, la Flamme arrivera officiellement en France, à Marseille, le 8 mai 2024 et annoncera le retour des Jeux après 100 ans d’attente.



L’arrivée de la Flamme dans notre département sera la première étape de son périple de 68 jours à travers la France. La Flamme sera allumée à Olympie le 16 avril 2024 selon la tradition antique.



C’est une occasion unique de faire valoir le Département et toutes ses richesses historiques, patrimoniales et humaines et de fédérer les habitants autour d’un grand moment de fraternité.



Des célébrations seront organisées à l’issue du Relais dans les villes traversées avec au programme : initiations sportives, initiatives culturelles, spectacles, animations, rencontres….



Le relais de la flamme traversera ainsi 8 communes : Marseille, Cassis, Miramas, Aix-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres, Eygalières et Arles

La ville d’Arles, ville étape du Relais de la Flamme, clôturera en beauté le Relais dans notre territoire.



Le Relais de la Flamme Olympique sera une aventure collective nationale. Sur les routes de France, le passage de la Flamme sera un moment de partage entre toutes celles et ceux qui iront à sa rencontre et les 10 000 porteurs de la flamme qui auront l’honneur de la porter.

Conseil Départemental des Bouches du Rhone 52 avenue St Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



