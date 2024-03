Barrington Levy Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, mercredi 8 mai 2024.

Barrington Levy Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Barrington Levy vous donne rendez-vous à l’Espace Julien le 8 mai.

[Reggae / Dancehall JM]



L’une des grandes réussites des années 80, Levy est arrivé sur la scène dancehall et l’a rapidement remodelée à son image. Bien que de nombreux DJ et chanteurs aient connu des hauts et des bas au cours de cette décennie, Levy a été l’un des rares à rester dans la durée, et il a continué à sortir des hits massifs jusque dans les années 90.



Né à Kingston, en Jamaïque, Barrington Levy forme le groupe Mighty Multitude avec son cousin Everton Dacres. Âgé de 14 ans, Levy fait ses premiers pas en solo et enregistre son premier single, « A Long Time Since We Don’t Have No Love ». Levy rencontre par la suite l’ancien chanteur devenu producteur, Junjo Lawes, et Hyman « Jah Life » Wright, producteur basé à New York. Les premiers fruits de cette union sont « Ah Yah We Deh », rapidement suivi par « Looking My Love » et « Wedding Ring Aside ». Le succès est immédiat, mais c’est le puissant “Collie Weed” qui va vraiment cimenter l’emprise de l’adolescent sur le dancehall.



La voix riche de Levy est faite pour les duos, tant avec d’autres chanteurs qu’avec des DJ, et la jeune star ne tarde pas à enregistrer des singles en collaboration. Au cours de ces premières années, le chanteur semble passer tout son temps entre les studios d’enregistrement et les salles de danse.

En utilisant de vieux rythmes roots revitalisés par les Radics, et en donnant aux chansons un côté dur mais dansant, Lawes et Levy ont contribué à établir un tout nouveau son dancehall. L’album Robin Hood de 1980 ne fait qu’affirmer ce que tout le monde savait déjà en Jamaïque Levy est désormais la plus grande star de l’île, avec un talent imbattable.



Les succès continuent de se succéder ; en 1984, aucun n’est plus important que « Under Mi Sensi », produit par Levy et Jah Screw. Le duo enregistre également un nouvel album cette année-là, Here I Come, dont la chanson-titre se classe dans le top 50 au Royaume-Uni. L’album lui-même prend d’assaut la Grande-Bretagne et permet à Levy de remporter le prix du meilleur chanteur aux Britain’s Reggae Awards. Ce sont également ces chansons qui lui ont permis d’entrer dans le livre Guinness des records, en tant que premier artiste reggae à occuper à la fois la première et la deuxième place dans les charts.

Au cours des années suivantes, son cercle d’amis s’est manifestement élargi, et le remaniement de « Murderer » en 1998 a réuni des artistes aussi divers que le maître du rap Snoop Doggy Dogg et les héros punk-reggae de Californie du Sud, Long Beach Dub All-Stars.



Barrington Levy continue de faire de nombreuses tournées, à guichets fermés, dans le monde entier. Il travaille actuellement sur un album qui s’intitulera « Its About Time » et a déclaré qu’il s’agirait de son dernier. Cet album contiendra des artistes tels que Damion Marley, Buji Banton, Beres Hammond, Heavy D et bien d’autres surprises. Il exprime son amour et sa gratitude à tous ses fans à travers le monde et se réjouit de vous retrouver lors des prochains concerts.



Une programmation Le Molotov, hors les murs. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 19:30:00

fin : 2024-05-08

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Barrington Levy Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille