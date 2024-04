Conte et chanson Jessie et Les Autres Une odyssée musicale au-delà du temps ! Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, mercredi 8 mai 2024.

Conte et chanson Jessie et Les Autres Une odyssée musicale au-delà du temps ! Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A la frontière du slam, du conte et de la chanson, la comédienne musicienne revisite les mythes, l’histoire à travers des récits de femmes.

Les personnages se succèdent les uns après les autres et entrainent le spectateur dans un véritable voyage. Le réel et l’onirisme s’embrassent. La dérision et le sensible s’entrechoquent.



Un spectacle drôle, sensible et poétique !



Avec Fleur Rodde / Textes et musique de Martin, Fleur Rodde et alt. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 20:00:00

fin : 2024-05-08 21:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

L’événement Conte et chanson Jessie et Les Autres Une odyssée musicale au-delà du temps ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence