Marseille en fête pour l’arrivée de la flamme Olympique Marseille 2e Arrondissement, mercredi 8 mai 2024.

Marseille première étape du relais de la flamme Olympique en France sera en fête !

Ville hôte des épreuves de voile et de football, Marseille sera la première française à accueillir le Relais de la flamme Olympique de Paris 2024.



La flamme restera deux jours dans notre ville – les 8 et 9 mai 2024 – avant de poursuivre son périple populaire dans plusieurs localités des Bouches-du-Rhône puis à travers le territoire (métropole et Outre mer). Elle rejoindra enfin Paris pour l’ouverture des Jeux Olympiques en juillet prochain.



D’Athènes à Marseille, une épopée contemporaine à l’image de l’esprit de Paris 2024



Après avoir été allumée en Grèce dans le site antique d’Olympie, la flamme Olympique rejoindra la cité phocéenne par la mer, à bord du Belem, majestueux trois-mâts de la fondation Caisse d’Épargne Belem.



Intimement liée à la Grèce par son histoire, Marseille promet d’accueillir en grande pompe la flamme Olympique pour marquer le lancement de son relais à travers la France. Une tradition à laquelle Paris 2024 apportera sa touche.



Plus de 150 000 personnes sont attendues pour assister à l’évènement lors d’une grande fête populaire et familiale entièrement gratuite.



Pour l’occasion, le Vieux-Port sera entièrement piétonnisé et une piste d’athlétisme, créée spécialement pour l’occasion, sera installée.

Longue d’une centaine de mètres et empiétant sur le plan d’eau, elle sera aménagée symboliquement pour accoster sur le quai de la Fraternité, devant l’ombrière.



Un grand concert, organisé sur l’eau par Coca-Cola, partenaire de l’évènement, aura lieu sur le Vieux-Port.



Le déroulé prévisionnel * de ces deux journées exceptionnelles



– Mercredi 8 mai l’arrivée de la flamme Olympique à Marseille



11h arrivée dans la rade du Belem escorté par une armada maritime.

Un millier d’embarcations environ sont attendues ; tous les Marseillais possesseurs de bateaux pourront accompagner le Belem dans la rade de Marseille jusqu’à l’entrée du Vieux-Port.



13h30 à 16h parade en mer dans les rades Nord et Sud avec une boucle autour des îles du Frioul.

Les embarcations passeront au plus près de la côte pour que les spectateurs (trices) puissent profiter du spectacle depuis la corniche Kennedy ou les abords de la rade Nord.

Des animations et des performances sont également prévues au château d’If.



17h entrée du Belem dans le Vieux-Port. ll sera à quai aux alentours de 18h.



18h allumage de la flamme dans la vasque (« chaudron ») Olympique



19h grand concert sur l’eau avec trois artistes qui se succèderont.

Cette première journée festive qui prendra fin vers 23h30 devrait être ponctuée par un feu d’artifice tiré en fin de soirée.



– Jeudi 9 mai la flamme dans les rues de Marseille



De 8h30 à 19h désormais arrivée à bon port, la flamme Olympique entamera son périple à travers la ville dans huit secteurs déterminés en fonction de contraintes établies par les organisateurs de Paris 2024.

Des centaines de coureurs et notamment des personnalités marseillaises se relaieront tout au long du parcours pour porter la flamme qui traversera plusieurs lieux emblématiques de la cité phocéenne Marina olympique, Notre-Dame-de-la-Garde, parc Borély, corniche Kennedy, palais du Pharo, palais Longchamp, Hôtel du Département à Saint-Just, tour CMA CGM… (l’intégralité du parcours n’est pas encore définitivement arrêtée et sera précisée ultérieurement).



Pour que l’esprit olympique s’empare de la ville dans tous les quartiers – qu’ils soient ou non traversés par la flamme – chaque mairie de secteur a été sollicitée pour mettre en place des animations sportives et culturelles autour de l’évènement.

Ainsi, par exemple, l’occasion sera donnée à une partie des acteurs de la programmation « Olympiade culturelle » de se joindre aux animations pour une restitution de leurs projets.



* Programme sous réserve de confirmations .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-09

Vieux-Port puis tous les secteurs de la ville

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Marseille en fête pour l’arrivée de la flamme Olympique Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-02 par Ville de Marseille